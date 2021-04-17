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США предупредили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии

Две страны условились вместе противостоять вызовам, которые исходят от Китая и КНДР в регионе Индийского и Тихого океанов.

17 апреля 2021, 02:44

Фото © U.S. Air Force

США будут защищать Японию, используя для этого все имеющиеся средства, включая ядерное оружие. Такие действия предусмотрены Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Об этом говорится в заявлении по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

"США подтверждают свою непоколебимую поддержку безопасности Японии в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, используя полный спектр своих возможностей, включая ядерные", – говорится в документе.

При этом лидеры США и Японии высказались за мир в Тайваньском проливе.

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга стал первым первым из мировых лидеров, который лично встретился и провёл переговоры с американским президентом Джо Байденом. В частности, они условились вместе противостоять вызовам, которые исходят от Китая и КНДР в регионе Индийского и Тихого океанов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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