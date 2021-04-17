Депутат Рады описал гибель Украины словами Тараса Шевченко

Украина погибает из-за того, как ею управляют нынешние власти. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович, выступая на заседании Согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп.

Рабинович признался, что не понимает, к чему стремится нынешняя власть. Он считает, что вместо борьбы с ростом цен и тарифов чиновники сконцентрировались на подавлении оппозиции, борьбе с главой ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Получается, что у власти просто война на два фронта: война с Медведчуком и война с народом. Так не нужно стесняться — так и скажите, признайтесь в этом!" — предложил Рабинович.

По его мнению, у нынешней власти отлично получается побеждать собственный народ. В пример он привёл её действия по борьбе с коронавирусом. Напомнил о прогнозах по росту заболеваемости, проблемах с вакцинацией. Также вспомнил слова первого президента Украины, который называл её самой богатой страной Европы, второй Францией.

"Вот с тех пор весь этот лохотрон и продолжается, а страна тем временем просто погибает…" — сказал Рабинович и процитировал строчки из "Кобзаря" Тараса Шевченко. В них говорится о том, что плохо погибать в пустыне, но ещё хуже — плакать на Украине и молчать.

Ранее главе Минздрава Украины вручили похоронные цветы от родственников умершего от ковида.

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