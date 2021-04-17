Сериал "Властелин колец" получил шанс стать самым дорогим в истории

Производство первого сезона сериала "Властелин колец" обойдётся кинокомпании Amazon Studios в 465 миллионов долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. В качестве сравнения издание напоминает, что на создание одного сезона "Игры престолов" телеканал HBO тратил примерно 100 миллионов долларов.

"Это фантастика, это действительно так. Это будет самый дорогой телесериал из когда-либо созданных", — отметил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Изначально планировалось потратить порядка 500 миллионов долларов на создание нескольких сезонов "Властелина колец", однако затем бюджет первого сильно увеличился. Остальные могут оказаться дешевле из-за использования уже созданных декораций. Из документов следует, что киностудия запланировала снять пять сезонов, а также заказала спин-офф. Информация о бюджете нового фэнтези-сериала была обнародована в рамках Закона об официальной информации Правительства Новой Зеландии.

Напомним, в конце декабря прошлого года завершились съёмки сериала "Властелин колец". Из-за пандемии коронавируса создателям картины пришлось приостановить съёмочный процесс, который проходил в Новой Зеландии, почти на семь месяцев. Также уже известны имена актёров, которые приняли участие в съёмках. Главную роль исполнит артист с русскими корнями.

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