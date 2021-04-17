"Погода станет скучной": Центральной части России предсказали затяжные дожди

Со следующего вторника в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) придёт облачность и затяжные дожди. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, начнётся резкое изменение характера погоды. К Москве приближается хорошо выраженный циклон, который затронет и весь ЦФО.

"Погода станет дождливая, причём это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной", — подчеркнул Вильфанд в беседе с ТАСС.

При этом научный руководитель Гидрометцентра добавил, что температура воздуха в регионе будет держаться в районе климатической нормы.

Ранее Вильфанд заявил, что летом почти на всей территории страны, особенно в европейской части, температура будет около и выше нормы.

Авторы