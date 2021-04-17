Врач рассказала, как пациентам навязывают ненужные анализы

Многие платные поликлиники, а также работающие по добровольному медстрахованию, часто грешат навязыванием ненужных анализов: на биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови и так далее. Об этом предупредила глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

В разговоре с агентством "Прайм" Ткаченко обратила внимание на избыточное изучение онкомаркеров. Если врач назначает такой анализ без видимой на то причины — это уловка, предупреждает эксперт.

"Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, это очень устаревший подход", — подчеркнула медик.

Отмечается, что платные медучреждения также нередко предлагают проверить иммунитет через показатели крови. Такие анализы Ткаченко призывает не сдавать, так как в большинстве случаев вам будет назначена широкая панель исследований с довольно малой информативностью. Анализы на селен, цинк, кобальт и прочие редкие микроэлементы в организме чаще всего бессмысленны. А вот проверить витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо всё-таки будет нелишним.

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