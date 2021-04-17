Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Врач рассказала, как пациентам навязывают ненужные анализы

К примеру, онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, это очень устаревший подход.

17 апреля 2021, 00:52
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Многие платные поликлиники, а также работающие по добровольному медстрахованию, часто грешат навязыванием ненужных анализов: на биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови и так далее. Об этом предупредила глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

В разговоре с агентством "Прайм" Ткаченко обратила внимание на избыточное изучение онкомаркеров. Если врач назначает такой анализ без видимой на то причины — это уловка, предупреждает эксперт.

"Онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, это очень устаревший подход", — подчеркнула медик.

Жуткое зрелище: сотни разбитых пробирок с кровью обнаружили на улице в Москве

Жуткое зрелище: сотни разбитых пробирок с кровью обнаружили на улице в Москве

Отмечается, что платные медучреждения также нередко предлагают проверить иммунитет через показатели крови. Такие анализы Ткаченко призывает не сдавать, так как в большинстве случаев вам будет назначена широкая панель исследований с довольно малой информативностью. Анализы на селен, цинк, кобальт и прочие редкие микроэлементы в организме чаще всего бессмысленны. А вот проверить витамин Д, витамин В12, фолиевую кислоту, железо всё-таки будет нелишним.

Ранее терапевт назвала "самый отвратительный" мёд. Специалист призвала не злоупотреблять этим продуктом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Песков успокоил журналистов, взволнованных покашливанием Путина

вчера в 10:11

Врачам скорой из-за сугробов пришлось добираться до пациентки на санях с лошадьми, но они всё равно не успели оказать помощь — видео

вчера в 09:01

Новая волна ковида накроет не всех: врач рассказал, где в России уже есть коллективный иммунитет

сегодня в 01:20

В Адлере две машины столкнулись лоб в лоб, от "опеля" осталась только половина — видео

сегодня в 00:25

В украинской армии оценили способность противостоять России без помощи Запада

сегодня в 00:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1