В украинской армии оценили способность противостоять России без помощи Запада

Сил украинский армии и других ведомств будет вполне достаточно для ответа на "российскую агрессию". От западных союзников понадобится только материально-техническая помощь. Так готовность ВСУ выстоять против России оценил командующий Операцией объединённых сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев.

"В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно", — сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос о способности ВСУ справиться с "российской агрессией".

Сергей Наев заявил, что в украинский армии "всегда готовятся". Все возможные варианты разрабатываются без учёта привлечения вооружённых сил союзников.

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