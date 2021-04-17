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Категорий: 18

В украинской армии оценили способность противостоять России без помощи Запада

Там уверяют, что прорабатывают разные варианты, и все они без привлечения военных сил союзников. Киев рассчитывает на другую помощь.

17 апреля 2021, 00:19
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/31894599588/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ministryofdefenceua</a></p>

Фото © flickr / ministryofdefenceua

Сил украинский армии и других ведомств будет вполне достаточно для ответа на "российскую агрессию". От западных союзников понадобится только материально-техническая помощь. Так готовность ВСУ выстоять против России оценил командующий Операцией объединённых сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев.

"В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно", — сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос о способности ВСУ справиться с "российской агрессией".

На Украине объяснили, почему не считают Россию готовой к наступлению

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Сергей Наев заявил, что в украинский армии "всегда готовятся". Все возможные варианты разрабатываются без учёта привлечения вооружённых сил союзников.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины. А власти США, Франции, Германии, Италии и Великобритании призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Незалежной. При этом в НАТО заявили, что вероятность того, что Россия "нападёт" на Украину в ближайшие недели, можно оценить как низкую или среднюю.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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