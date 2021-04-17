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Hyundai представила свой первый серийный пикап — видео

Новый полноприводной автомобиль построен на базе Tucson последнего поколения. Его позиционируют не как рабочую лошадку, а как спортивно-приключенческую машину.

17 апреля 2021, 00:05

Hyundai презентовал свой первый серийный пикап Santa Cruz. Он поступит в продажу летом и станет конкурентом Honda Ridgeline и Ford Maverick. А платформа позаимствована у Hyundai Tucson последнего поколения.

Производители позиционируют Santa Cruz как спортивно-приключенческий автомобиль. Как поясняют в компании, в новом авто сочетаются свойства кроссоверов, внедорожников и пикапов.

Прежде всего автомобиль ориентирован на рынок США. Производится он будет на заводе в Алабаме уже в июне, а к концу лета его обещают выпустить в продажу. Однако цены пока не известны.

Santa Cruz имеет четырёхдверную кабину и доступен с двумя моторами. Объём обоих 2,5 литра, работают на бензине. В первом варианте это будет 193-сильный "атмосферник" в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Во втором — 280-сильный турбированный двигатель с восьмиступенчатой роботизированной трансмиссией. Новинка имеет только полный привод.

Названа причина вони в кроссоверах Hyundai. Её источник ближе, чем кажется

Названа причина вони в кроссоверах Hyundai. Её источник ближе, чем кажется

Ранее немецкий автоконцерн Daimler представил первый полностью электрический седан марки Mercedes-Benz, получивший название EQS. Одной из изюминок автомобиля станет приборная панель шириной около 1,4 метра. Сзади установлено ещё два дисплея для пассажиров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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