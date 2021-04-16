Застрявших в Турции россиян предложили вывозить за 10–12 тысяч рублей

В случае нехватки вывозных рейсов из Турции застрявшим там российским туристам можно предложить вернуться за 10-12 тысяч рублей. При этом они могли бы получить деньги за отмененный обратный рей. Как заявил председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко, с такой инициативой он может выступить на заседании оперативного штаба в начале следующей недели.

"По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник — вторник, мы предложим такой вариант", — приводят "Известия" слова Давыденко, назвавшего такой вариант идеальным.

Он отметил, что пока вывозных рейсов нет, россиянам, возможно, придется лететь через Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. Государство же могло бы организовать вывозные рейсы с фиксированной ценой и возможностью купить билет через портал "Госуслуги".

По оценке члена Общественного совета при Ростуризме Федора Коробкова, в Турции застряли около 20 тысяч россиян, которые должны были лететь через Стамбул.

Ранее Лайф рассказывал, что прибывающих из Турции и Танзании россиян предложили проверять на коронавирус дважды.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня . Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

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