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Застрявших в Турции россиян предложили вывозить за 10–12 тысяч рублей

Ожидается, что вариант платного возвращения будет предложен на заседании оперативного штаба в начале следующей недели.

16 апреля 2021, 23:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В случае нехватки вывозных рейсов из Турции застрявшим там российским туристам можно предложить вернуться за 10-12 тысяч рублей. При этом они могли бы получить деньги за отмененный обратный рей. Как заявил председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко, с такой инициативой он может выступить на заседании оперативного штаба в начале следующей недели.

"По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник — вторник, мы предложим такой вариант", — приводят "Известия" слова Давыденко, назвавшего такой вариант идеальным.

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Он отметил, что пока вывозных рейсов нет, россиянам, возможно, придется лететь через Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. Государство же могло бы организовать вывозные рейсы с фиксированной ценой и возможностью купить билет через портал "Госуслуги".

По оценке члена Общественного совета при Ростуризме Федора Коробкова, в Турции застряли около 20 тысяч россиян, которые должны были лететь через Стамбул.

Ранее Лайф рассказывал, что прибывающих из Турции и Танзании россиян предложили проверять на коронавирус дважды.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня . Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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