В ВОЗ заявили о приближении к пику распространения коронавируса

Приближается пиковый показатель заражения новой коронавирусной инфекцией по всей Земле. Об этом на брифинге заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданон Гебреисус. Сейчас на планете растёт количество как выявляемых случаев ковида, так и смертей от него.

"Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию", — отметил Гебреисус.

Гендиректор ВОЗ также обратил внимание на тот факт, что в ряде стран, которые ранее избежали быстрого распространения, сейчас столкнулись с ростом количества заражений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По её словам, пока всё стабильно, но заболеваемость стала снижаться медленнее, "мы практически стоим на месте". Улучшить ситуацию позволит массовая вакцинация. По последним данным, россиян, которые уже получили прививку, "существенно больше" восьми миллионов.

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