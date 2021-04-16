"Почувствуйте разницу": Медведев напомнил о средней зарплате россиян в 2000 году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал жителей страны вспомнить среднюю зарплату 20-летней давности (50 долларов) и почувствовать разницу с нынешними временами. Это заявление он сделал во время встречи с молодыми участниками предварительного голосования партии.

"Всё очень быстро забывается, вы все очень молодые. Я вам приведу один пример. Вот даже по зарплате никто не помнит уже почти: когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была, перевожу в иностранный эквивалент, порядка 50 долларов", — отметил Медведев.

Он также уточнил, что сейчас "никто почти этого уже не помнит, но это то, что мы имели 20 лет назад". Зампред Совбеза добавил, что такого беспрецедентного роста социальной составляющей, как в России, почти нет в других государствах.

"Ну и что называется почувствуйте разницу? На самом деле, если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. И мне кажется, что об этом нужно помнить и даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам и так далее", — заключил Медведев.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев в 2020 году заработал 18,11 млн рублей. Почти весь прошлый год он проработал в должности зампредседателя Совета безопасности России, на которую его назначили после отставки правительства в январе. Доход Медведева за год увеличился на 7 млн рублей.

Авторы