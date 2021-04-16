"Вызывают сожаление": Госдеп назвал эскалацией ответные санкции России

В Вашингтоне считают ответные санкции России против США эскалацией конфликта, а также сожалеют в связи с таким решением Москвы. Об этом заявили в Госдепе.

"Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США", — приводит ТАСС комментарий представителя Госдепа.

Как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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