"Вызывают сожаление": Госдеп назвал эскалацией ответные санкции России
В американском ведомстве заявили, что Вашингтон оставляет за собой право ответить на такое решение Москвы.
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В Вашингтоне считают ответные санкции России против США эскалацией конфликта, а также сожалеют в связи с таким решением Москвы. Об этом заявили в Госдепе.
"Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США", — приводит ТАСС комментарий представителя Госдепа.
Как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.
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