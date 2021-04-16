Американский посол прокомментировал ответ России на санкции США
В том числе в заявлении МИД РФ говорится о рекомендации ему отправиться за консультациями на родину.
Джон Салливан. Фото © EPA / TASS
Посол США в России Джон Салливан заявил, что американское дипломатическое представительство изучает ответ МИД РФ на новые санкции, введённые ранее Вашингтоном против Москвы.
"Мы видели сообщение, размещённое на сайте Министерства иностранных дел России, и изучаем содержащуюся в нём информацию, проводя консультации с Вашингтоном", — приводит слова Салливана ТАСС.
По его словам, посольство пока не получало дипломатической корреспонденции с подробностями об ответных санкциях.
Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.
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