Американский посол прокомментировал ответ России на санкции США

Посол США в России Джон Салливан заявил, что американское дипломатическое представительство изучает ответ МИД РФ на новые санкции, введённые ранее Вашингтоном против Москвы.

"Мы видели сообщение, размещённое на сайте Министерства иностранных дел России, и изучаем содержащуюся в нём информацию, проводя консультации с Вашингтоном", — приводит слова Салливана ТАСС.

По его словам, посольство пока не получало дипломатической корреспонденции с подробностями об ответных санкциях.

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