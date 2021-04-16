Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Американский посол прокомментировал ответ России на санкции США

В том числе в заявлении МИД РФ говорится о рекомендации ему отправиться за консультациями на родину.

16 апреля 2021, 22:09
<p>Джон Салливан. Фото © EPA / TASS</p>

Джон Салливан. Фото © EPA / TASS

Посол США в России Джон Салливан заявил, что американское дипломатическое представительство изучает ответ МИД РФ на новые санкции, введённые ранее Вашингтоном против Москвы.

"Мы видели сообщение, размещённое на сайте Министерства иностранных дел России, и изучаем содержащуюся в нём информацию, проводя консультации с Вашингтоном", — приводит слова Салливана ТАСС.

По его словам, посольство пока не получало дипломатической корреспонденции с подробностями об ответных санкциях.

"Поддерживаем равновесие": В Госдуме оценили ответ России на новые санкции США

"Поддерживаем равновесие": В Госдуме оценили ответ России на новые санкции США

Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1