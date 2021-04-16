После смерти рэпера DMX в свет вышла его новая песня

Вскоре после смерти музыканта Эрла Симмонса, более известного как рэпер DMX, в Сети появился его новый трек — Been to War. Помимо недавно умершего исполнителя в записи приняли участие рэперы Swizz Beatz и French Montana.

Рэпер DMX скончался в нью-йоркской больнице 9 апреля, ему было 50 лет. За несколько дней до этого он был госпитализирован с сердечным приступом и в критическом состоянии после передозировки наркотиков. Врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли