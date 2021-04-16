Экс-министр экономики дал совет россиянам, во что вкладывать деньги
Начать можно даже с небольших сумм, отмечает Андрей Нечаев. Но, если есть желание заниматься акциями, в рынке нужно хорошо разбираться.
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Рынок ценных бумаг и акций стал надёжным инструментом для получения прибыли. По мнению бывшего министра экономики РФ Андрея Нечаева, в последнее время он забирает клиентов у банков.
"Можно вложиться в облигации, которые приносят прибыль, в том числе ОФЗ. Прирост составит более 7% годовых. Облигации многих частных компаний или негосударственные бумаги дают до 8–9%", — рассказал Нечаев агентству Ura.ru.
В то же время он подчёркивает, что следует учитывать: спекуляция на акциях или курсе валют гораздо сложнее, чем покупка ОФЗ.
"Этим надо заниматься регулярно, профессионально. Хотя многие компании платят неплохие дивиденды — гораздо выше, чем то, что предлагают банки в качестве процентов по депозитам. Начинать можно с небольших сумм (в отличие от вложений в недвижимость)", — объяснил Андрей Нечаев.
Ранее Лайф рассказывал, что аналитики предсказали рост в России ставок по вкладам. В течение года доходность может вырасти на 0,5–0,7%.
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