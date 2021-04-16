Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Экс-министр экономики дал совет россиянам, во что вкладывать деньги

Начать можно даже с небольших сумм, отмечает Андрей Нечаев. Но, если есть желание заниматься акциями, в рынке нужно хорошо разбираться.

16 апреля 2021, 21:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Рынок ценных бумаг и акций стал надёжным инструментом для получения прибыли. По мнению бывшего министра экономики РФ Андрея Нечаева, в последнее время он забирает клиентов у банков.

"Можно вложиться в облигации, которые приносят прибыль, в том числе ОФЗ. Прирост составит более 7% годовых. Облигации многих частных компаний или негосударственные бумаги дают до 8–9%", — рассказал Нечаев агентству Ura.ru.

В то же время он подчёркивает, что следует учитывать: спекуляция на акциях или курсе валют гораздо сложнее, чем покупка ОФЗ.

"Этим надо заниматься регулярно, профессионально. Хотя многие компании платят неплохие дивиденды — гораздо выше, чем то, что предлагают банки в качестве процентов по депозитам. Начинать можно с небольших сумм (в отличие от вложений в недвижимость)", — объяснил Андрей Нечаев.

Россиянам назвали выгодную альтернативу банковским вкладам

Россиянам назвали выгодную альтернативу банковским вкладам

Ранее Лайф рассказывал, что аналитики предсказали рост в России ставок по вкладам. В течение года доходность может вырасти на 0,5–0,7%.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Секретный перевод: на чём начали терять деньги клиенты банков

13 апреля, 21:40

Акции в супермаркетах: 5 самых выгодных акций в "Пятёрочке", "Магните" и "Дикси"

сегодня в 14:31

"Это недопустимо": Володин заявил о "неподъёмном" росте цен на внутренний туризм после закрытия Турции

сегодня в 09:29

"Вызывают сожаление": Госдеп назвал эскалацией ответные санкций России

сегодня в 22:11

Американский посол прокомментировал ответ России на санкции США

сегодня в 22:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1