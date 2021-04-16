Шойгу рассказал о "Крымской весне": Была задача не оскорбить флаг Украины

Вооружённые силы РФ смогли обеспечить в 2014 году свободное волеизъявление жителей Крыма, защитив их от насилия со стороны радикалов и в то же время не оскорбляя украинский флаг. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Собственно, это главная задача, которая была, чтобы кровь не пролилась, чтобы люди могли свободно изъявить свою волю — где им быть и как им жить", — отметил министр в фильме телеканала "Звезда", который вышел в эфир в пятницу, 16 апреля.

По словам Шойгу, российские военнослужащие понимали, что "не могут переступить и заступить буквально на миллиметр".

"Они должны пройти буквально по тоненькой [линии], они не должны оскорбить флаг Украины. Поэтому чётко понимали и знали: если флаг спускают, он должен быть свёрнут и передан, всё должно быть красиво, не надо позволять себе жечь, топтать", — подчеркнул руководитель военного ведомства.

Глава Минобороны рассказал, что к 2014 году уже появился такой инструмент, как Силы специальных операций, которые позволили выполнять подобные задачи. Их задачей было недопущение "той вакханалии, которая была в том же Киеве и во многих других городах".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым без Украины со временем станут "мёртвыми территориями" и туда не будут приезжать даже туристы. По словам политика, это будет даже хуже, чем Чернобыль.

Напомним, полуостров вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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