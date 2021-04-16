Спустя четыре дня полностью ликвидирован пожар на Невской мануфактуре

В Санкт-Петербурге ликвидировали пожар на Невской мануфактуре, который продолжался с понедельника. Об этом сообщили в МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован", — говорится в сообщении ведомства.

По делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".

Авторы