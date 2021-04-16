Спустя четыре дня полностью ликвидирован пожар на Невской мануфактуре
При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. Задержаны два человека, возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Фото © ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
В Санкт-Петербурге ликвидировали пожар на Невской мануфактуре, который продолжался с понедельника. Об этом сообщили в МЧС РФ по региону.
"По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован", — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал Лайф, возгорание в здании Невской мануфактуры произошло днём 12 апреля. Лайф публиковал видео пожара с коптера. При тушении и эвакуации людей погиб один пожарный, ещё двое получили ожоги. В МЧС рассказали, при каких обстоятельствах погиб сотрудник. Позже огонь перекинулся на соседний хостел, его удалось быстро потушить, а вот сама мануфактура горела открытым пламенем более суток.
По делу о пожаре задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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