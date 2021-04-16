Губернатор Подмосковья за год заработал почти 80 миллионов рублей
В 2019-м глава региона задекларировал почти 69 миллионов дохода. В его собственности нет недвижимости и транспортных средств.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Доходы губернатора Московской области Андрея Воробьёва по итогам 2020 года составили более 79,8 миллиона рублей. Это выше задекларированного годом ранее дохода почти на 16 процентов. Декларация опубликована на сайте правительства региона.
Как указывается, в собственности у Воробьёва нет недвижимости и транспортных средств. Согласно декларации, в его пользовании находятся два земельных участка площадью около 10,3 тысячи и 197 квадратных метров, жилой дом (976,8 квадратных метра), гараж площадью 541 квадратный метр, спортивно-оздоровительный блок площадью более 871 квадрата и хозблок (88,9 квадратных метра). Один из несовершеннолетних детей главы Подмосковья владеет квартирой площадью 195 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал наибольший доход за 2020 год в кабмине. За минувший год его состояние выросло более чем на 154 миллиона и составило 740 миллионов рублей. Также стало известно, сколько заработали глава МИД Сергей Лавров, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Кроме того, стал известен доход спикеров обеих палат российского парламента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки, а муж вице-премьера Татьяны Голиковой стал самым "богатым" среди супругов высших чиновников Кремля и правительства.
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