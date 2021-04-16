Губернатор Подмосковья за год заработал почти 80 миллионов рублей

Доходы губернатора Московской области Андрея Воробьёва по итогам 2020 года составили более 79,8 миллиона рублей. Это выше задекларированного годом ранее дохода почти на 16 процентов. Декларация опубликована на сайте правительства региона.

Как указывается, в собственности у Воробьёва нет недвижимости и транспортных средств. Согласно декларации, в его пользовании находятся два земельных участка площадью около 10,3 тысячи и 197 квадратных метров, жилой дом (976,8 квадратных метра), гараж площадью 541 квадратный метр, спортивно-оздоровительный блок площадью более 871 квадрата и хозблок (88,9 квадратных метра). Один из несовершеннолетних детей главы Подмосковья владеет квартирой площадью 195 квадратных метров.