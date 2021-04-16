Премьер Мишустин заработал почти 20 млн рублей в 2020 году

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал 19 миллионов 853 тысячи рублей в 2020 году. Это следует из его декларации о доходах.

Кстати, в декларации за 2019 год, когда Мишустин ещё был главой Федеральной налоговой службы, он указывал чуть меньший доход — 18,2 миллиона рублей. Как и годом ранее, у Мишустина нет объектов недвижимости, но вместе с женой и сыном он пользуется квартирой общей площадью чуть больше 140 квадратов. Кроме того, в пользовании у семьи премьера находится жилой дом площадью 860 квадратных метров и земельный участок.

Доход супруги премьера в 2020 году составил 63,9 миллиона рублей, а годом ранее эта сумма составляла 54,8 миллиона рублей. Автомобили в декларации Мишустина не указаны, зато его супруга владеет машиной Ford Kuga.

Напомним, что Мишустин с 2010 по 2020 год возглавлял Федеральную налоговую службу, а ранее работал в бизнесе. При переходе на госслужбу в 2010-м он передал свои активы супруге.

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