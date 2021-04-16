Наибольший доход за 2020 год в кабмине снова задекларировал Мантуров
За минувший год его состояние выросло более чем на 154 миллиона рублей.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2020 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Это следует из его декларации. Доход министра составил 740 миллионов 413 тысяч рублей.
К слову, первую строчку в рейтинге самых богатых членов кабмина Мантуров занимал и в прошлом году. За 2019 год он задекларировал 586 миллионов рублей. Таким образом, его доход в 2020 году вырос более чем на 154 миллиона.
В тройке членов кабмина с наибольшим уровнем дохода по итогам 2020 года также оказались вице-премьер Дмитрий Чернышенко (142,72 миллиона рублей) и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (133,11 миллиона рублей). Годом ранее они также входили в число самых обеспеченных: доход Чернышенко в 2019 году составлял более 432,32 миллиона рублей, Патрушева — 156,95 миллиона рублей.
Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин заработал 19 миллионов 853 тысячи рублей в 2020 году. В декларации за 2019 год, будучи главой Федеральной налоговой службы, он указывал чуть меньшую сумму.
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