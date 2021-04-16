Наибольший доход за 2020 год в кабмине снова задекларировал Мантуров

Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2020 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Это следует из его декларации. Доход министра составил 740 миллионов 413 тысяч рублей.

К слову, первую строчку в рейтинге самых богатых членов кабмина Мантуров занимал и в прошлом году. За 2019 год он задекларировал 586 миллионов рублей. Таким образом, его доход в 2020 году вырос более чем на 154 миллиона.

В тройке членов кабмина с наибольшим уровнем дохода по итогам 2020 года также оказались вице-премьер Дмитрий Чернышенко (142,72 миллиона рублей) и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (133,11 миллиона рублей). Годом ранее они также входили в число самых обеспеченных: доход Чернышенко в 2019 году составлял более 432,32 миллиона рублей, Патрушева — 156,95 миллиона рублей.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин заработал 19 миллионов 853 тысячи рублей в 2020 году. В декларации за 2019 год, будучи главой Федеральной налоговой службы, он указывал чуть меньшую сумму.

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