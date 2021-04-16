Правительство США может увеличить число своих военных на Украине
Вашингтон вместе с партнёрами внимательно следит за ситуацией и оценивает потребности со стороны Незалежной.
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Правительство Соединённых Штатов Америки может рассмотреть вопрос увеличения своего военного контингента на Украине. Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Незалежной Кристина Квин.
"Если, по нашим оценкам, потребность изменится и необходимо будет увеличить, мы будем рассматривать этот вопрос", — сказала она на брифинге.
Сейчас, по её словам, 160 военнослужащих американского контингента располагаются на постоянной основе на Украине. Вашингтон, в свою очередь, вместе с партнёрами внимательно следит за ситуацией.
Ранее Лайф сообщал, что США и четыре страны Европы призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Украины. По их мнению, Москва должна сделать это немедленно. Западные государства между тем "высоко оценили сдержанность" Киева.
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