"В этом городе лично я хозяин": В Балтийске пьяный "офицер" устроил скандал в ресторане — видео
Сначала мужчина "увольнял" сотрудниц заведения, а потом схватился за терминал для безналичной оплаты.
В Балтийске пьяный "офицер" устроил скандал в ресторане. Видео © Соцсети
В Балтийске пьяный мужчина в военной форме устроил скандал в местном ресторане. Бравый "офицер" называл себя хозяином города и "строил" персонал заведения. Запись инцидента попала в соцсети.
На кадрах видно, что мужчина ходит за женщиной (вероятно, сотрудницей заведения) и несколько раз повторяет ей, что она якобы уволена. Происходящее снимает на телефон другая работница, её офицер тоже отправляет в бессрочный отпуск. Через какое-то время речь военного становится агрессивнее, он также хватает терминал для безналичной оплаты. До драки, к счастью, дело не доходит, но мужчина продолжает качать права.
"В этом городе лично я хозяин! Я! Услышала меня? Ну ладно живи, пока я разрешаю", — браво заявляет "офицер" одной из сотрудниц заведения.
После ещё нескольких минут перепалки девушка, которая находилась за барной стойкой, нажала тревожную кнопку. Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл 12 апреля в ресторане "Граф Монте-Кристо". Прибывшие на место правоохранители увезли дебошира в отдел.
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Ранее Лайф писал, что в Красноярске пьяный дебошир битой "избил" лифт, "отказавшийся" его везти. Действия неадекватного мужчины запечатлела камера видеонаблюдения.
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