Житель Брянска провалился в яму с грязью и утонул
По словам местных, ранее люди уже попадали в ловушку ямы, но этот случай стал первым с летальным исходом.
Фото © VK / "Типичный Брянск"
49-летний житель Брянска упал в яму с грязью около забора частной парковки, не смог выбраться и утонул. Всё произошло вечером 7 апреля, когда мужчина возвращался домой. Об этом сообщили паблик "Типичный Брянск" и дочь погибшего на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Вы представляете, насколько эта ситуация абсурдна и не укладывается в моей голове! В век, когда мы можем разблокировать свои мобильные телефоны от лица, летать на самолётах, мы, получается, живём в Средневековье, когда человек просто может упасть в яму и не выбраться оттуда", — написала девушка.
Россиянка отметила, что в тот злополучный вечер в Брянске шёл сильный дождь со снегом. Она выразила надежду на подробное расследование причин смерти её отца. Сегодня девушка подала заявление в управление Следственного комитета, она собирает все необходимые документы для возбуждения уголовного дела.
В то же время местные жители утверждают, что прежде люди уже падали в эту яму, но всем удалось выбраться из неё живыми. По словам горожан, это первый смертельный случай. Как уточнили подписчики "Типичного Брянска", место гибели 49-летнего мужчины до сих пор никак не огорожено.
А ранее Лайф сообщал, что несколько автомобилей в Петербурге рухнули в яму с горячей водой. По нормативам, на устранение подобного дефекта коммунальщикам требуется не менее 20 часов.
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