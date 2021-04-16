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Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

Традиционно на конкурс выдвигают всего лишь пять кандидатов, хотя в Евровидении принимает участие свыше 35 человек.

16 апреля 2021, 14:33
<p>Манижа. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин </p>

Манижа. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Текст песни российской певицы Манижи для Евровидения-2021 номинировали на престижную международную премию Eurostory Award. Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

Отметим, что с 2016 года премия Eurostory присуждается лучшему, по мнению жюри, тексту песни, написанной для Евровидения. К примеру, в 2019 году победителем стала Италия. Традиционно на конкурс выдвигают всего лишь пять кандидатов, хотя в музыкальном соревновании принимает участие свыше 35 человек.

Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения

Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения

Напомним, в этом году представлять Россию на Евровидении будет певица Манижа. Её композиция "Русская женщина" победила по итогам национального зрительского голосования. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. По словам исполнительницы, это событие буквально разделило её жизнь на до и после. С критикой песни выступили пользователи Сети, а также политики и общественники. Вторые даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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