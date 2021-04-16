Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

Отметим, что с 2016 года премия Eurostory присуждается лучшему, по мнению жюри, тексту песни, написанной для Евровидения. К примеру, в 2019 году победителем стала Италия. Традиционно на конкурс выдвигают всего лишь пять кандидатов, хотя в музыкальном соревновании принимает участие свыше 35 человек.