"Всё класс, мы довольны": Тима Белорусских прокомментировал приговор суда — видео
Музыкант также пообещал скорое объявление новых дат концертов, в том числе и в России.
Тима Белорусских оценил приговор суда. Видео © LIFE
Известный певец Тима Белорусских, которого суд приговорил к двум годам "домашней химии" за незаконный оборот наркотиков, оценил наказание и заметил, что не собирается обжаловать его.
"Просто рад, что поддерживали ребята, и кто не поддерживал — тоже спасибо, я стал сильнее и начинаю новую жизнь", — сказал Белорусских, отметив, что обжаловать приговор он и его защитники не будут и всем довольны.
Музыкант также пообещал, что в самое ближайшее время будут объявлены новые даты концертов, приезда исполнителя стоит ждать и российским фанатам.
Отметим, что в Белоруссии "домашней химией" называется ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, когда осуждённый остаётся дома, но должен выполнять ряд правил.
Напомним, о задержании Тимы Белорусских СМИ сообщили в конце января этого года. Изначально появилась информация о том, что в квартире исполнителя нашли два килограмма гашиша. Также отмечалось, что подростковый кумир находится под домашним арестом. Позже сам Тима Белорусских опроверг эту информацию, однако его пиар-агент подтвердила, что новости — правда. В этот же день появилась фотография певца из милиции, также правоохранители уточнили информацию о самом задержании.
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