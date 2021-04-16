В ГД оценили выпад Зеленского в сторону "Северного потока – 2": Действуют по указке заокеанских сил

Украина перекладывает ответственность за свои собственные неудачи в экономике и политике на Россию, считает депутат Госдумы РФ Антон Морозов. Так парламентарий прокомментировал Лайфу заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского, который назвал энергетической войной строительство "Северного потока – 2" и призвал остановить проект.

"Видимо, они действуют по указке заокеанских сил, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Европе и вокруг России, поэтому только в таком смысле можно расценивать подобные заявления.... Определённое давление будет продолжаться по двум причинам: во-первых, Украина сама хочет поставлять газ в Европу, им конкуренты не нужны. А во-вторых, они понимают, что укрепление экономических связей между Россией и Европой ведёт к ослаблению их собственных позиций", — отметил Морозов.

По словам депутата, США продолжат оказывать давление на Россию по "Северному потоку – 2", поэтому Москве "надо проявлять выдержку и стойкость".

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал энергетической войной строительство газопровода "Северный поток – 2". По его словам, от завершения проекта проиграет "не только Украина". Лидер Незалежной также поблагодарил США за санкции против газопровода и компаний, которые его строят.

Авторы