"Рядом с ним мне хочется быть женщиной": Звезда Comedy Woman закрутила новый роман после развода с тираном-иорданцем

Участница Comedy Woman Надежда Ангарская решила поделиться подробностями своей личной жизни. Как призналась звезда, теперь, спустя некоторое время после громкого развода с иорданцем, её сердце несвободно.

"Я не буду говорить имени моего мужчины. Рядом с ним мне хочется быть женщиной", — отметила Ангарская в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия-1".

По её словам, новый возлюбленный родом из России, но тоже мусульманин. Мужчина во всём поддерживает артистку и не проявляет ревность, чего нельзя сказать о бывшем муже Ангарской. Иорданец, с которым звезда прожила шесть лет, был настоящим тираном. Он регулярно закатывал скандалы, а также постоянно унижал Надежду. При этом мужчина ещё и жил за счёт звезды, так как нигде не работал.

Ранее Ангарская похвасталась перед подписчиками в "Инстаграме" переменами во внешности после похудения. Снимки она сопроводила признанием, что это "минутка самолюбования". Фанаты, в свою очередь, с изумлением прокомментировали фотографии знаменитости, отметив, что Надежда мотивирует людей.

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