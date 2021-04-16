61-летняя Гузеева сделала себе тату в эфире шоу "Давай поженимся", и вот как выглядит этот шедевр

61-летняя Лариса Гузеева смелая не только на словах, с помощью которых поставит на место любого. Звезда так же безрассудна и в своих действиях. Ведущая "Давай поженимся" сделала себе татуировку прямо в эфире шоу, заинтересовавшись умениями очередной невесты.

Видео © Instagram / _davay_pozhenimsya_

Глядя, как татуировщица набивает рисунок потенциальному жениху, Гузеева так вдохновилась, что попросила девушку принять ещё одного "клиента". "А у вас всё разовое — инструменты? Я решила сделать. Смотреть — это не мой почерк", — заявила ведущая.

Скриншот © YouTube / Давай поженимся!

На такой шаг Гузеева решилась в честь дня рождения сына Георгия. И в итоге на руке у неё появились две буквы: Л и Г, между которыми красовалось маленькое сердце. По мнению фанатов, эти буквы могут иметь сразу несколько значений: например, Лариса Гузеева и Георгий и Леля (так артистка называет свою дочь Ольгу). При этом одни юзеры хвалили звезду "Жестокого романса", а другие отмечали, что она готова на всё ради привлечения внимания.

Лариса смелая!🙌👍👍❤️ liliyamaria4

Скриншот © YouTube / Давай поженимся!

Лариса Гузеева уже не знает, в какой жир ногами заехать...)) archi_mazarini

Лариса сделала тату Л — Лёлька и Г — Георгий! Или свои — Лариса Гузеева [Л Г]

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В конце марта Гузеева также поздравила с днём рождения свою дочь Ольгу Бухарову. "С днём рождения, моя добрая, красивая, честная, талантливая, любимая девочка! 🌸🌴🪴🌹🌺💐🌴 Мечтай! Радуйся! Люби! Будь здорова! У тебя всё получится! 🪴🌷🌴🌹🌺💐🌸 Мама. Я рядом", — написала артистка в "Инстаграме". Звезда поддерживает дочь во всём и прощает ей эксцентричное поведение.

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