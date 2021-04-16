61-летняя Гузеева сделала себе тату в эфире шоу "Давай поженимся", и вот как выглядит этот шедевр
Артистка стала носить молодёжную одежду, следить за трендами, но на этот раз пошла ещё дальше, нанеся на тело две символичные буквы.
61-летняя Лариса Гузеева смелая не только на словах, с помощью которых поставит на место любого. Звезда так же безрассудна и в своих действиях. Ведущая "Давай поженимся" сделала себе татуировку прямо в эфире шоу, заинтересовавшись умениями очередной невесты.
Видео © Instagram / _davay_pozhenimsya_
Глядя, как татуировщица набивает рисунок потенциальному жениху, Гузеева так вдохновилась, что попросила девушку принять ещё одного "клиента". "А у вас всё разовое — инструменты? Я решила сделать. Смотреть — это не мой почерк", — заявила ведущая.
На такой шаг Гузеева решилась в честь дня рождения сына Георгия. И в итоге на руке у неё появились две буквы: Л и Г, между которыми красовалось маленькое сердце. По мнению фанатов, эти буквы могут иметь сразу несколько значений: например, Лариса Гузеева и Георгий и Леля (так артистка называет свою дочь Ольгу). При этом одни юзеры хвалили звезду "Жестокого романса", а другие отмечали, что она готова на всё ради привлечения внимания.
Лариса смелая!🙌👍👍❤️
Лариса Гузеева уже не знает, в какой жир ногами заехать...))
Лариса сделала тату Л — Лёлька и Г — Георгий! Или свои — Лариса Гузеева [Л Г]
В конце марта Гузеева также поздравила с днём рождения свою дочь Ольгу Бухарову. "С днём рождения, моя добрая, красивая, честная, талантливая, любимая девочка! 🌸🌴🪴🌹🌺💐🌴 Мечтай! Радуйся! Люби! Будь здорова! У тебя всё получится! 🪴🌷🌴🌹🌺💐🌸 Мама. Я рядом", — написала артистка в "Инстаграме". Звезда поддерживает дочь во всём и прощает ей эксцентричное поведение.
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