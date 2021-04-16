Впалые щёки и мёртвый взгляд: как изменился некогда знаменитый "гладиатор" за 30 лет на наркотиках
В середине 90-х британские "Гладиаторы" гремели на весь мир. Одним из фаворитов шоу был бодибилдер Шэдоу. Стоило качку выйти на ринг — все беспокоились за здоровье его соперника. Спустя почти 30 лет от славы и силы бодибилдера не осталось и следа — посмотрите сами.
Джефферсон Кинг, для широкого зрителя больше известный как "гладиатор" Шэдоу, наводил страх не только на своих коллег по шоу, но даже на зрителей. Однако слава бодибилдера длилась всего пару лет. Уже в 1995-м в прессе всплыла информация о том, что Кинг принимал стероиды и вскоре его выгнали с шоу.
И до "Гладиаторов" у Кинга были проблемы с наркотиками, так что вскоре после того, как он лишился работы, зависимый вернулся к прежнему образу жизни. Он потерял свой дом, а жена ушла, забрав детей. Только к 2011 году мужчина прошёл курс лечения, разобравшись с веществами. Но, видимо, проблемы с законом у Кинга уже были в крови. В прошлом году бывший бодибилдер не только вновь подсел на иглу, но и пошёл на преступление ради денег, пишет The Sun.
По информации расследования, вместе со знакомыми 59-летний преступник на протяжении "значительного" периода держал в заложниках 40-летнего Аарона Али в квартире в Эктоне. Мужчине заткнули рот куском ткани, били и пинали. Кроме того, преступники связались с матерью и братом жертвы и потребовали заплатить им тысячу фунтов стерлингов (70 тысяч рублей) за возвращение родственника.
Судя по фотографии из полицейского участка с впалыми щеками и мёртвым взглядом, теперь Кинг — лишь тень прежнего "гладиатора".
Кинг в начале 90-х и в 2020-м. Фото © gladiatorstv, Met Police
Кинг и ещё один подозреваемый признались в похищении и вымогательстве. Другие фигуранты дела пока что все обвинения отрицают, суд над ними продолжается.
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