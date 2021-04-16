В Сети обнаружили фото Анастасии Костенко, которое раскрыло всю её любовь к фотошопу в Instagram

Известная 27-летняя модель Анастасия Костенко заработала огромную аудиторию после конкурса красоты и романа с футболистом Дмитрием Тарасовым. Подписчики всегда восторгались тем, как модели удавалось и следить за маленькими детьми, и заниматься собой, ведь на каждом снимке Настя выглядела идеально. Но попавшее в Сеть фото модели с мероприятия многим открыло глаза на грустную правду.

Фото © Instagram / kostenko.94 и Telegram / НеМалахов

На обнаруженном фото Настя сидела в аудитории и внимательно слушала выступление, сжимая в руках ежедневник с ручкой. Наряд на ней был простой и элегантный — белая блузка с бежевым свитером, а золотые украшения и простой макияж подчеркнули повседневность образа. Вот только лицо модели разительно отличалось от того, что фанаты привыкли видеть в её инстаграме.

Фото © Instagram / kostenko.94

Бугристая кожа, отёки и неровный овал лица сразу выдали любовь Насти к фотошопу и фильтрам в соцсетях. Обилие ретуши и косметики и раньше бросались подписчикам модели в глаза, но они и не представляли масштабы трагедии. Под предыдущими фото они писали: "Конечно, красивая, когда столько шпаклёвки на лице!", "Какая-то ты здесь совсем пластиковая...", "А с ногой что? Плохой фотошоп или она с рождения короче другой?".

Фото © Instagram / kostenko.94

Но больше всего гневных комментариев модели достаётся от фанатов Ольги Бузовой, которые до сих пор уверены, что Настя увела футболиста из семьи. Ей постоянно в личные сообщения приходят угрозы и пожелания всего наихудшего, а самые запоминающиеся модель даже вывешивает в сториз. За Дмитрия Тарасова модель вышла в январе 2018 года и теперь воспитывает двух общих дочек — Милану и Еву.

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