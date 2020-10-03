Бодибилдер впал в тяжёлую депрессию после развода, спасением от которой стали 50 чихуахуа

48-летний Бобби Хамфрис из Мэриленда, США, на себе прочувствовал все минусы тяжёлого расставания. Когда его возлюбленная ушла от него к другому, ментальное здоровье американца так сильно пошатнулось, что он даже пытался покончить с собой. Однако выйти из депрессии всё же удалось. Мужчине помогла его лучшая подруга Конни. Ей нужно было на время уехать из города, и она оставила свою чихуахуа по кличке Леди под опекой Хамфриса. Тогда начался процесс восстановления.
Конни посоветовала держать собаку в вольере. Леди не очень любила людей, а мужчин — особенно. Но культурист не мог смотреть, как мучается бедняжка, и уже через 15 минут выпустил. И нисколько не пожалел.
Леди подружилась со мной и буквально наполнила меня здоровой безусловной любовью и привязанностью. Через полтора часа в тот же вечер Конни пришла навестить её и не могла поверить своим глазам, когда увидела, что Леди спокойно сидит на моих коленях
Тогда Бобби понял, что он сам хочет завести себе чихуахуа. Такое решение сильно удивило его знакомых, ведь, несмотря на любовь к животным, у культуриста были только крупные псы, точнее — ротвейлеры. Да и сам мужчина часто шутил над владельцами "недособак". Теперь у него открылись глаза.
Первым питомцем стала малышка по кличке Кира, которая сначала пыталась отгрызть Хамфрису руку, но сейчас, спустя годы жизни в любви, спокойно сидит у него на коленях.
Пока Бобби искал своего первого питомца, он понял, как жестоко могут относиться люди к маленьким собакам, и сознал, что их защита — его новая миссия. Вскоре мужчина открыл приют для чихуахуа — Big Guy Littles World. Он спас от жестокого отношения более 50 щенков. Пока собаки, которых ещё не "усыновили" новые любящие семьи, живут прямо у Хамфриса дома. Но у мужчины большие планы. В ближайшие годы он хочет открыть целую сеть приютов по всем Штатам, пишет Daily Mail.
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