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Регион
Опубликовано 16 апреля 2021, 10:27
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Герой "Холостяка" разбил сердца всем фанаткам, неожиданно совершив каминг-аут

Парень признался, что с самого детства чувствовал себя другим, но долгое время ему приходилось сдерживать себя.

29-летний Колтон Андервуд был главным героем американского "Холостяка" в 2019 году. Парень выбрал победительницу, которой стала Кэсси Рэндольф. У пары действительно завязались отношения, но они расстались в прошлом году.

Фото © Facebook / Colton Underwood

Фото © Facebook / Colton Underwood

А теперь парень решил сделать обескуражившее многих признание. В эфире шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка"), он совершил каминг-аут, сообщив о собственной гомосексуальности. По словам Колтона, признание принесло ему облегчение и сделало счастливым.

Я долгое время убегал от себя. Долгое время ненавидел себя. Я гомосексуал. И я принял это в начале года и проработал это. Следующим шагом было — сообщить об этом людям

Колтон Андервуд

Фото © Facebook / Colton Underwood

Фото © Facebook / Colton Underwood

Андервуд не только "экс-холостяк", но и бывший спортсмен. До 2016 года парень играл в американский футбол, пишет Би-би-си.

Фото © Facebook / Colton Underwood

Фото © Facebook / Colton Underwood

По словам Колтона, он "почувствовал себя другим" уже в шесть лет, однако не понимал, что с ним происходит. А когда осознал, ему пришлось столкнуться с трудностями. Раньше парень ходил в католическую школу и узнал, что гомосексуализм — это грех. В футбольной среде к этому тоже относились негативно, поэтому много лет Андервуду приходилось бороться с собой.

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Фото © Facebook / Colton Underwood

Алина Гостева
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