Герой "Холостяка" разбил сердца всем фанаткам, неожиданно совершив каминг-аут
Парень признался, что с самого детства чувствовал себя другим, но долгое время ему приходилось сдерживать себя.
29-летний Колтон Андервуд был главным героем американского "Холостяка" в 2019 году. Парень выбрал победительницу, которой стала Кэсси Рэндольф. У пары действительно завязались отношения, но они расстались в прошлом году.
А теперь парень решил сделать обескуражившее многих признание. В эфире шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка"), он совершил каминг-аут, сообщив о собственной гомосексуальности. По словам Колтона, признание принесло ему облегчение и сделало счастливым.
JUST IN: Former “Bachelor” star @Colton Underwood speaks his truth and comes out to @robinroberts: “I’m gay. And I came to terms with that earlier this year and have been processing it… I’m the happiest and healthiest I’ve ever been in my life.” https://t.co/PoYJUAPBpA pic.twitter.com/isP7SptUu7— Good Morning America (@GMA) April 14, 2021
Я долгое время убегал от себя. Долгое время ненавидел себя. Я гомосексуал. И я принял это в начале года и проработал это. Следующим шагом было — сообщить об этом людям
Андервуд не только "экс-холостяк", но и бывший спортсмен. До 2016 года парень играл в американский футбол, пишет Би-би-си.
По словам Колтона, он "почувствовал себя другим" уже в шесть лет, однако не понимал, что с ним происходит. А когда осознал, ему пришлось столкнуться с трудностями. Раньше парень ходил в католическую школу и узнал, что гомосексуализм — это грех. В футбольной среде к этому тоже относились негативно, поэтому много лет Андервуду приходилось бороться с собой.