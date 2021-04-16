Герой "Холостяка" разбил сердца всем фанаткам, неожиданно совершив каминг-аут

29-летний Колтон Андервуд был главным героем американского "Холостяка" в 2019 году. Парень выбрал победительницу, которой стала Кэсси Рэндольф. У пары действительно завязались отношения, но они расстались в прошлом году.

Я долгое время убегал от себя. Долгое время ненавидел себя. Я гомосексуал. И я принял это в начале года и проработал это. Следующим шагом было — сообщить об этом людям

По словам Колтона, он "почувствовал себя другим" уже в шесть лет, однако не понимал, что с ним происходит. А когда осознал, ему пришлось столкнуться с трудностями. Раньше парень ходил в католическую школу и узнал, что гомосексуализм — это грех. В футбольной среде к этому тоже относились негативно, поэтому много лет Андервуду приходилось бороться с собой.