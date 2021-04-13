Больше не метр с кепкой: Тимати с помощью рулетки раскрыл свой настоящий рост, устав от вечных шуток
Российский рэп-исполнитель в очередной раз попытался доказать, что его рост — не повод для комплексов.
Фото © Instagram / timatiofficial
37-летний Тимати приоткрыл завесу тайны и показал, какой у него рост на самом деле. Рэпер выложил в инстаграм-сториз видео, где его измеряют с помощью рулетки.
Видео © Instagram / timatiofficial
Итак, знаменитый российский "холостяк" вырос до 174 см. При этом он великодушно не стал учитывать высоту причёски и не побоялся позировать рядом с внушительным мужчиной в маске, который и производил измерения.
Скриншот © Instagram / timatiofficial
Тимати не впервые пытается доказать, что он не "метр с кепкой". Так, ранее в одном из выпусков шоу "Холостяк" он снял с героини туфли и попросил встать с ним рядом. Правда, тогда рэпер заявил, что его рост 175 см и что у него нет комплексов по этому поводу.
Видео © Telegram / YOBAJUR
Однако рост артиста долгое время оставался загадкой и вызывал массу слухов и бурные обсуждения. В Сети периодически появлялись противоречивые кадры. Вот он на равных позирует вместе с экс-возлюбленной Анастасией Решетовой, рост которой — 178 см. А на другом снимке — у линейки — он достиг отметки всего лишь в 169 см.
Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova, Telegram / "Только никому"
Напомним, что в сентябре 2020 года модель Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати, которому родила сына. А потом стало известно, что рэпер отправится на поиски счастья, став новым героем шоу "Холостяк". Сейчас за сердце исполнителя борются несколько девушек.
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