24-летняя жена Венсана Касселя снялась в прозрачном белье, заставив многих позавидовать её мужу
Неизвестно, чего изначально добивалась молодая модель, но подписчики не могли отвести взгляда от её идеальной фигуры.
Супруги Тина Кунаки и Венсан Кассель — тот редкий случай, когда поклонники не знают, кому больше завидуют. 24-летней французской модели, которая смогла завоевать сердце известного сердцееда, или 54-летнему актёру, которому досталась такая молодая и красивая жена. Свою незаменимость Тина часто подтверждает в "Инстаграме", демонстрируя себя с самых выгодных ракурсов. Не стали исключением и её последние фото.
На них модель решила показать комплект из летней коллекции нижнего белья бренда Cuup. Девушка позировала на пляже, набросив на себя белую рубашку, чтобы хоть как-то соответствовать нормам приличия. Им, к слову, совершенно не помогала прозрачная ткань белья, через которую можно было разглядеть многое. Модель улыбалась и поправляла волнистые волосы, которые постоянно пытались вырваться из причёски.
Правда, все старания Тины вовсе не окупились, ведь в комментариях ни один из 1,2 млн подписчиков не спросил про необычное бельё. Все они предпочли восторгаться фигурой модели и её красотой.
Ты настоящее произведение искусства
Вау-вау-вау, ты просто идеальна!
Самая прекрасная женщина в мире
В 2018 году Тина и Венсан обрадовали фанатов, объявив о своей свадьбе. На тот момент пара встречалась уже два года. Сейчас влюблённые вместе воспитывают общую дочь Амазони, это первый ребёнок для модели и третий — для актёра. В браке с Моникой Беллуччи, с которой Венсан прожил 14 лет, актриса родила ему двух дочерей — Деву и Леони.
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