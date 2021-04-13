Ратаковски шокировала фанатов фигурой в бикини, которая стала только лучше спустя месяц после родов

Известная 29-летняя модель Эмили Ратаковски своей необычной внешностью смогла покорить сердца 27,3 миллиона подписчиков в "Инстаграме". Её стальной пресс и подтянутая фигура поражали пользователей Сети со всего мира, и, разумеется, ничего не изменилось даже во время и после беременности. Девушка поделилась свежим видео в купальнике из весенней коллекции своего бренда, и оно заставило её фанаток страшно завидовать.

Видео © Instagram / emrata

В ролике Эмили уже привычно позировала в спальне, примерив бикини с принтом, стилизованным под жирафа. Крошечные кусочки ткани мало что прикрывали, лишь подчёркивая плоский живот модели без единой растяжки, а также значительно увеличившуюся грудь молодой мамы. В комментариях подписчики Эмили поражались, что она смогла даже от беременности получить все плюсы и никаких минусов.

Фото © Instagram / emrata

Именно такие вещи заслуживают оваций стоя

shaninamshaik

Блин, женщина, ты рожала месяц назад или нет??? eylulyorulmaz

То есть ты мне типа говоришь, что это ты после беременности такая?..

xx_racheel

Фото © Instagram / emrata

В комментариях многие пошутили про магию вне Хогвартса, однако не всем было до смеха. Некоторые девушки серьёзно расстроились, когда это видео Эмили напомнило им о собственных комплексах. Модель своими публикациями никогда не хотела обижать подписчиков, она так делилась своей радостью. Ведь месяц назад она родила первенца от актёра и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, с которым состоит в отношениях с 2018 года.

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