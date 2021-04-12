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Первая в мире космопанда: для Жуи из Московского зоопарка построили ракету, но она съела весь провиант — видео

Изготовление аппарата заняло несколько дней, а вот с его освоением чёрно-белая красавица справилась гораздо быстрее.

12 апреля 2021, 22:02

Кадр из видео Instagram / moscow_zoo_official

Для панды Жуи из Московского зоопарка построили ракету. Видео © Instagram/ moscow_zoo_official

Сотрудники Московского зоопарка оригинально поздравили россиян с 60-летием полёта Юрия Гагарина в космос. По торжественному случаю они решили "отправить к звёздам" панду Жуи и построили для неё тренировочную ракету.

Конструкцию из пластика и бамбуковых стеблей подвесили в вольере и выпустили мишку к летательному аппарату.

"Для Жуи была приготовлена тренировочная ракета. В неё был положен провиант. Также запасы еды были оставлены на носу — на всякий случай. Корпус корабля обрамлял съедобный бамбук — мало ли что. В космосе любая палочка на счету", — рассказали в зоопарке.

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Постройка летательного аппарата заняла несколько дней. Ракета панде понравилась, но на орбиту Жуи точно не полетит: пушистая покорительница космических просторов забралась в аппарат и добыла вкусные бамбуковые побеги, после чего с удовольствием ими полакомилась.

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Панда Диндин из Московского зоопарка с радостью разорвала подаренного ей робосородича — видео

Ранее компания Google в День космонавтики опубликовала послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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