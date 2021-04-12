Первая в мире космопанда: для Жуи из Московского зоопарка построили ракету, но она съела весь провиант — видео
Изготовление аппарата заняло несколько дней, а вот с его освоением чёрно-белая красавица справилась гораздо быстрее.
Кадр из видео Instagram / moscow_zoo_official
Для панды Жуи из Московского зоопарка построили ракету. Видео © Instagram/ moscow_zoo_official
Сотрудники Московского зоопарка оригинально поздравили россиян с 60-летием полёта Юрия Гагарина в космос. По торжественному случаю они решили "отправить к звёздам" панду Жуи и построили для неё тренировочную ракету.
Конструкцию из пластика и бамбуковых стеблей подвесили в вольере и выпустили мишку к летательному аппарату.
"Для Жуи была приготовлена тренировочная ракета. В неё был положен провиант. Также запасы еды были оставлены на носу — на всякий случай. Корпус корабля обрамлял съедобный бамбук — мало ли что. В космосе любая палочка на счету", — рассказали в зоопарке.
Три месяца работы и 24 тысячи спичек: в кузбасской колонии ко Дню космонавта создали необычный портрет Гагарина
Постройка летательного аппарата заняла несколько дней. Ракета панде понравилась, но на орбиту Жуи точно не полетит: пушистая покорительница космических просторов забралась в аппарат и добыла вкусные бамбуковые побеги, после чего с удовольствием ими полакомилась.
Ранее компания Google в День космонавтики опубликовала послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль.
WOW-news
Автор песни "Владимир Путин — молодец" решил оставить "без штанов" десять блогеров
сегодня в 19:40
Москвичка пошла в полицию из-за 389 рублей, которые сама отдала псевдожене Джигана
сегодня в 13:54
Жених ошибся адресом и приехал на чужую свадьбу, о чём он узнал только в самый разгар торжества
сегодня в 12:06
Выбор редакции
Медведи Роза и Алладин вышли из спячки в Московском зоопарке — видео
В Бельгии большая панда покалечила сотрудника зоопарка
Масонские знаки, неизвестный архитектор и воинственный святой: тайны Можайского кремля
В Турции назвали возможные сроки получения вакцины "Спутник V"
Известного украинского волонтёра АТО изнасиловали, избили и бросили умирать в горящем подпольном клубе
Комментариев: 0