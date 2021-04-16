Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"
Для друга певца Антона Кривецкого была рекомендована аналогичная мера наказания.
Тима Белорусских (Тимофей Морозов). Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Известного певца Тиму Белорусских, настоящее имя которого Тимофей Морозов, приговорили к двум годам "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, когда осуждённый остаётся дома, но должен выполнять ряд правил). Артист обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Такое решение принял суд Московского района Минска.
Отметим, что такую меру наказания для музыканта запросило гособвинение, как и для другого фигуранта дела — Антона Кривецкого. Правда, для него прокурор попросил увеличить срок до двух с половиной лет. Об этом сообщает портал "Медиазона Беларусь" со ссылкой на адвоката музыканта Марию Колесову-Гудилину.
Известно, что Белорусских обвинили в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма и гашиша массой 1,9609 грамма, а также в совместном употреблении наркотиков с Кривецким. На суде артист признал свою вину.
Напомним, о задержании Тимы Белорусских СМИ сообщили в конце января этого года. Изначально появилась информация о том, что в квартире исполнителя нашли два килограмма гашиша. Также отмечалось, что подростковый кумир находится под домашним арестом. Позже сам Тима Белорусских опроверг эту информацию, однако его пиар-агент подтвердила, что новости — правда. В этот же день появилась фотография певца из милиции, также правоохранители уточнили информацию о самом задержании. Позднее стало известно, что Белорусских признался в суде, что употребляет наркотики с 16 лет. При этом на заседание исполнитель прибыл в хорошем настроении, а журналистам перед входом заявил, что у него всё супер.
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