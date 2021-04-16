Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"

Известного певца Тиму Белорусских, настоящее имя которого Тимофей Морозов, приговорили к двум годам "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, когда осуждённый остаётся дома, но должен выполнять ряд правил). Артист обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Такое решение принял суд Московского района Минска.

Отметим, что такую меру наказания для музыканта запросило гособвинение, как и для другого фигуранта дела — Антона Кривецкого. Правда, для него прокурор попросил увеличить срок до двух с половиной лет. Об этом сообщает портал "Медиазона Беларусь" со ссылкой на адвоката музыканта Марию Колесову-Гудилину.

Известно, что Белорусских обвинили в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 грамма и гашиша массой 1,9609 грамма, а также в совместном употреблении наркотиков с Кривецким. На суде артист признал свою вину.

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