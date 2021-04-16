"Америкой правит не старик-президент": Политолог призвал не обращать внимания на оговорки Байдена

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов, считает, что оговорки президента США Джо Байдена не играют роли на фоне тональности всего выступления, посвящённого России. Такое мнение эксперт высказал в беседе с Лайфом.

"Когда нам с вами будет столько лет, сколько ему, дай бог вообще в трезвой памяти остаться. Бывает, он заговаривается. Но он там сказал ещё кое-что важное. Например, он впервые со времён Рейгана произнёс формулу о том, что США и Россия ответственны за международную безопасность. Это с тех пор, как они взяли ракурс развала Советского Союза. Это очень принципиальные вещи", — обратил внимание политолог.

А вот сама тактика американской политической культуры не меняется столетиями, объясняет Мартынов. Управляемая эскалация как метод ведения политики — это их стиль, как и бесконечное введение санкций. Эти процессы достигнут своего пика к середине лета — началу осени, аккурат к выборам в Госдуму. И, если бы у власти находился не 78-летний Байден, а любой другой политик, было бы то же самое, считает эксперт.

"А когда это пытаются представить как некую шизофрению старика Байдена, который не может фамилию запомнить, это как минимум глупо. Да, президент США старик, но Америкой разве правит президент? Америкой правит истеблишмент", — добавил собеседник Лайфа.

Напомним, что в ходе той же речи Байден также назвал свой недавний телефонный разговор с Путиным откровенным и уважительным. Он заверил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Россией, преодолению напряжённости в отношениях.

Ранее также по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке, и связали случившееся с сильным ветром.

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