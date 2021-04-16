Эксперт: Спрос на недвижимость в Москве-сити вырос в два раза в ожидании перевода апартаментов в жильё
Как сообщила Life руководитель отделения "Савеловское" ИНКОМ-Недвижимость Вера Ануфриева, аналитика за первый квартал 2021 года показывает, что спрос на недвижимость в Москве-сити многократно вырос.
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Основных причин для этого две. Во-первых, это заявление вице-премьера Марата Хуснуллина в конце 2020 года о возможном изменении статуса апартаментов, который бы уравнивал их с жильём (такой законопроект готовится на данный момент). Вторая причина - набирающая популярность ипотека для апартаментов. Так, первые такие ипотечные программы для апартаментов появились в 2019 году, и сейчас есть во многих банках, особенно активно кредиты даёт Сбербанк и ВТБ. В целом России готовится возможность перевода апартаментов в жилую собственность, что увеличит их стоимость, следовательно, вкладываться в них сейчас выгодно.
"Спрос вырос в ожидании повышения процентной ставки ЦБ, и покупатели торопятся успеть купить недвижимость за "дешёвые" ипотечные деньги. Кроме того, сейчас стали активны владельцы, которые одними из первых давно покупали свои апартаменты. К примеру, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов недавно реализовал свои апартаменты в Сити, которыми он владел с 2012 года", - рассказала Ануфриева.
По ее словам, апартаменты сейчас популярны у деловых людей, которым важнее стиль дома, метраж и локация в деловых центрах.
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