Эксперт: Спрос на недвижимость в Москве-сити вырос в два раза в ожидании перевода апартаментов в жильё

Основных причин для этого две. Во-первых, это заявление вице-премьера Марата Хуснуллина в конце 2020 года о возможном изменении статуса апартаментов, который бы уравнивал их с жильём (такой законопроект готовится на данный момент). Вторая причина - набирающая популярность ипотека для апартаментов. Так, первые такие ипотечные программы для апартаментов появились в 2019 году, и сейчас есть во многих банках, особенно активно кредиты даёт Сбербанк и ВТБ. В целом России готовится возможность перевода апартаментов в жилую собственность, что увеличит их стоимость, следовательно, вкладываться в них сейчас выгодно.