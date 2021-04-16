Послу США в России сообщили ответные меры РФ на американские санкции

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил послу США в России Джону Салливану, какие меры примет РФ в ответ на санкции Америки. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединёнными Штатами санкции в отношении России", — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее, 15 апреля, Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Новые санкции были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

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