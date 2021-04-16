Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила первый компонент вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в своём твиттере. Он также привёл слова напутствия канцлера, адресованные всем гражданам страны.

"Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca. Спасибо всем, кто работает ради прививочной кампании и кто участвует в ней. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии", — говорится в сообщении.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

Отметим, что препаратом от AstraZeneca в Европе прививают лишь граждан старше 60 лет. Ранее вакцину этой компании получил 65-летний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Меркель на год его старше.

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