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Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Этим препаратом в ФРГ прививают лишь граждан старше 60 лет.

16 апреля 2021, 13:16
<p>Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.</p><p>Фото © Kremlin.ru</p>

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Фото © Kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель получила первый компонент вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в своём твиттере. Он также привёл слова напутствия канцлера, адресованные всем гражданам страны.

Bild: Меркель записалась на прививку от коронавируса, но затем спешно отменила её

Bild: Меркель записалась на прививку от коронавируса, но затем спешно отменила её

"Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca. Спасибо всем, кто работает ради прививочной кампании и кто участвует в ней. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии", — говорится в сообщении.

Отметим, что препаратом от AstraZeneca в Европе прививают лишь граждан старше 60 лет. Ранее вакцину этой компании получил 65-летний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Меркель на год его старше.

Только пожилым: в Европе начали ограничивать применение вакцины AstraZeneca

Только пожилым: в Европе начали ограничивать применение вакцины AstraZeneca

Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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