Жуткое зрелище: сотни разбитых пробирок с кровью обнаружили на улице в Москве

Сегодня в московском районе Гольяново местные жители обнаружили на проезжей части сотни пробирок с кровью. Как оказалось, биоматериалы, которые изначально отправили на утилизацию, принадлежат компании "Гемотест". Однако по какой-то причине их выбросили на дороге.







"Сейчас мы разбираемся с ситуацией: уточняем, как, когда и по чьей вине эти пробирки оказались на улице. Пока определённо можем сказать то, что они были направлены на утилизацию. Вывоз медицинского мусора осуществляет подрядная организация согласно регламентам и нормативам", — сообщила "Подъёму" представитель "Гемотеста" Анна Лисовец.

Отметим, что, пока ищут виновников произошедшего, Роспотребнадзор начал проверку данного инцидента, а также принял необходимые меры по дезинфекции улицы на северо-востоке столицы. В частности, оградили территорию, пробирки вывезли на специализированный полигон.

Ранее в Екатеринбурге в мусорке нашли данные пациентов ковид-госпиталя. В них были указаны ФИО, адреса, возраст, причина вызова врача, а также телефоны людей. В местном горздраве заверили, что это произошло по ошибке.

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