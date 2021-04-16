Жуткое зрелище: сотни разбитых пробирок с кровью обнаружили на улице в Москве
Роспотребнадзор уже начал проверку данного происшествия, а также принял необходимые меры по дезинфекции.
Фото © Соцсети
Сегодня в московском районе Гольяново местные жители обнаружили на проезжей части сотни пробирок с кровью. Как оказалось, биоматериалы, которые изначально отправили на утилизацию, принадлежат компании "Гемотест". Однако по какой-то причине их выбросили на дороге.
"Сейчас мы разбираемся с ситуацией: уточняем, как, когда и по чьей вине эти пробирки оказались на улице. Пока определённо можем сказать то, что они были направлены на утилизацию. Вывоз медицинского мусора осуществляет подрядная организация согласно регламентам и нормативам", — сообщила "Подъёму" представитель "Гемотеста" Анна Лисовец.
Отметим, что, пока ищут виновников произошедшего, Роспотребнадзор начал проверку данного инцидента, а также принял необходимые меры по дезинфекции улицы на северо-востоке столицы. В частности, оградили территорию, пробирки вывезли на специализированный полигон.
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