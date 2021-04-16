Принесла конфету из садика и разделила с братьями: мать рассказала об отравлении дочери метадоном

Мать отравившейся метадоном девочки из Петербурга рассказала о случившемся. Видео © LIFE

Мать семилетней девочки из Санкт-Петербурга, попавшей в больницу с отравлением метадоном после того, как съела принесённую из детсада конфету, рассказала Лайфу подробности случившегося. По словам женщины, дома дочь разделила сладость с братьями, но позднее только малышка пожаловалась на боли в животе, а затем вовсе посинела и практически перестала дышать.

"Вбегает ко мне старший сын с криками о том, что Таня посинела. Мы с мужем сразу побежали к ней", — сказала мама ребёнка.

В этот момент девочка уже была практически без дыхания и не реагировала ни на что. Родители вызвали скорую помощь, и к моменту приезда медиков ребёнка удалось привести в чувства. Отец вынес малышку в автомобиль реанимации и врачи приняли решение госпитализировать её. Уже в больнице было установлено отравление метадоном.

Женщина несколько раз звонила в больницу, где ей сообщали, что состояние дочери тяжёлое, однако оно не ухудшается. Кроме того, ребёнок так и не мог дышать самостоятельно.

Правоохранители проводили обыск в квартире семьи и даже брали тест на наркотики у родителей, он показал отрицательный результат. Подозрения на 13-летнего брата, который учится в школе и оттуда мог принести вещество, также оказались беспочвенными, ведь Сабрина очень тщательно следит за своими детьми и проверяет их переписки и телефоны.

Сейчас единственным вариантом, по мнению женщины, остаётся то, что сладость малышка принесла с собой из садика.

"Я не говорю, что эту конфетку дала девочка, у которой был день рождения. Может, воспитатель не уследил и она где-то взяла конфету, предположений очень много. Но я не обвиняю никого, я выстраиваю предположения", — добавила женщина.

Ранее Лайф сообщал об отравлении восьми детей после посещения частного бассейна в Ижевске. По факту случившегося следователи организовали проверку.

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