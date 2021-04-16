В МВД РФ потребовали от стран СНГ забрать своих нелегалов до 15 июня

Министерство внутренних дел России потребовало от государств СНГ, чтобы их граждане, которые нелегально находятся в РФ, покинули страну до 15 июня. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Горовой во время заседания Межпарламентской ассамблеи Содружества.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберём, как это подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу", — подчеркнул замминистра.

Согласно представленной на мероприятии статистике МВД, на данный момент в России находится более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана.

Отметим, что в середине декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин призвал жёстко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии. Президент РФ напомнил, что прежде уже отмечал важные задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки к выборам в Госдуму.

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