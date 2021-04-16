Прокурор запросила 11 лет колонии для бывшего полковника ФСБ Черкалина

Прокурор запросила 11 лет колонии для бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве на 490 миллионов рублей и получении взятки в размере 850 тысяч долларов (около 52 миллионов рублей на момент преступления). Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу вынести Черкалину обвинительный приговор и назначить наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 34,3 миллиона рублей", — заявила гособвинитель в Московском гарнизонном военном суде.

Отмечается, что прокурор попросила лишить Черкалина всех званий и наград, а также запретить ему занимать должности на госслужбе в течение трёх лет после освобождения. Вместе с тем обвинение попросило удовлетворить иск потерпевших, которые запросили по 318 миллионов рублей в пользу каждого, а также два гражданских иска.

Напомним, Кирилл Черкалин находится под стражей с апреля 2019 года. По версии следствия, он получил 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. А также вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей. В начале расследования стало известно, что у бывшего полковника и близких к нему людей конфисковали активы на шесть миллиардов рублей, которые изъяли в казну.

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