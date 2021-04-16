Пенсионерка из Подмосковья обратилась в полицию из-за неудач внука в компьютерной игре
Бабуля заявила, что 12-летнего мальчика убивают там слишком часто из-за "читерства" его противников.
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70-летняя пенсионерка из подмосковного Одинцова обратилась в полицию с необычной просьбой — разобраться в регулярных убийствах её 12-летнего внука в популярной компьютерной игре CS:GO (Counter-Strike). Об этом пишет kp.ru.
Так, по словам бабушки, её внук сам пожаловался ей на свои неудачи на геймерском поприще — он возмутился, что его слишком часто и быстро убивают на самых ранних этапах прохождения игры. В свою очередь чуткая и ответственная женщина увидела в этом вовсе не случайность, а произвол модераторов, которые допускают в игре "читерство", то есть использование специальных компьютерных команд и кодов, делающих противников её внука непобедимыми.
В итоге возмущённая пенсионерка позвонила в полицию, чтобы наказать кибермошенников и восстановить справедливость. При этом причиной всех неудач любимого внука в CS:GO она указала главного администратора игры и написала на него заявление.
"В полицию обратилась 70-летняя гражданка, которая попросила принять меры и провести проверку по факту превышения должностных полномочий администратора в компьютерной игре CS:GO. По словам пожилой женщины, её внука слишком часто убивают в виртуальном мире, а соперники всегда получают оружие лучше, чем у мальчика", — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.
Однако, вместо того чтобы расследовать компьютерное мошенничество, полицейские передали информацию в подразделение по делам несовершеннолетних. В скором времени семью неудачливого геймера навестят с инспекцией представители ПДН.
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