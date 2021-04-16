Мастер по ремонту телефонов раскрыл в видео, на что идут изменщики, чтобы жёны не узнали об обмане
Под роликом Садама пользователи Сети устроили настоящий мозговой штурм, не зная, как отомстить коварному мужу.
Пользователь "Тиктока" sadam299 — Садам Дулаими — владеет мастерской по ремонту смартфонов в Луизиане, США, и часто веселит зрителей странными заказами. Вот только одно из его последних видео вовсе не обрадовало подписчиков. На нём парень, как обычно, вскрыл сломанный телефон — его экран был весь в полосках. Внутри Адам ожидал увидеть что угодно, кроме записки и 200 долларов (больше 15 тыс. рублей).
Видео © TikTok / sadam299
В послании говорилось: "Пожалуйста, не чини мой телефон! Жена меня просто убьёт! 200 долларов оставь себе. Спасибо!" Парень в ролике методично показал и записку, и деньги, иронично подписав его: "Обожаю, когда клиенты изменяют своим девушкам". Его видео набрало 13,2 млн просмотров, а в комментариях пользователи пришли в ярость, пишет The Sun.
Оставь себе деньги, но почини телефон, чтобы посмотреть, почему он так паникует!
Лучше почини его! Этот козёл полностью заслужил то, что его ждёт дома
Возьми деньги, почини телефон, а потом получи ещё больше денег, показав жене эту записку
Фото © Instagram / sadam299
Но многие из зрителей посоветовали Садаму не вмешиваться в личные дела клиентов. По их мнению, парень здесь просто оказывает услугу, за которую ему заплатили, и нужно либо её выполнить (взять деньги и не чинить телефон), либо просто отказаться от заказа.
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