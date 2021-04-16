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Мастер по ремонту телефонов раскрыл в видео, на что идут изменщики, чтобы жёны не узнали об обмане

Под роликом Садама пользователи Сети устроили настоящий мозговой штурм, не зная, как отомстить коварному мужу.

16 апреля 2021, 10:03

Фото © TikTok / sadam299

Пользователь "Тиктока" sadam299 — Садам Дулаими — владеет мастерской по ремонту смартфонов в Луизиане, США, и часто веселит зрителей странными заказами. Вот только одно из его последних видео вовсе не обрадовало подписчиков. На нём парень, как обычно, вскрыл сломанный телефон — его экран был весь в полосках. Внутри Адам ожидал увидеть что угодно, кроме записки и 200 долларов (больше 15 тыс. рублей).

Видео © TikTok / sadam299

В послании говорилось: "Пожалуйста, не чини мой телефон! Жена меня просто убьёт! 200 долларов оставь себе. Спасибо!" Парень в ролике методично показал и записку, и деньги, иронично подписав его: "Обожаю, когда клиенты изменяют своим девушкам". Его видео набрало 13,2 млн просмотров, а в комментариях пользователи пришли в ярость, пишет The Sun.

Фото © TikTok / sadam299

Фото © TikTok / sadam299

Оставь себе деньги, но почини телефон, чтобы посмотреть, почему он так паникует!

chulanj007

Лучше почини его! Этот козёл полностью заслужил то, что его ждёт дома

unknown_cryptid

Возьми деньги, почини телефон, а потом получи ещё больше денег, показав жене эту записку

derpally

Фото © Instagram / sadam299

Фото © Instagram / sadam299

Но многие из зрителей посоветовали Садаму не вмешиваться в личные дела клиентов. По их мнению, парень здесь просто оказывает услугу, за которую ему заплатили, и нужно либо её выполнить (взять деньги и не чинить телефон), либо просто отказаться от заказа.

8 чудовищных историй, как жёны узнавали об изменах своих мужей, пока те продолжали нагло врать

8 чудовищных историй, как жёны узнавали об изменах своих мужей, пока те продолжали нагло врать

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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