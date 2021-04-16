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10 фото студентки из Казани, внешность которой не оставила сомнений, что она самая красивая в стране

Дарья уже принимала участие в различных конкурсах красоты, но настолько важный главный приз ей удалось выиграть впервые.

16 апреля 2021, 11:19

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

22-летняя студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Татарстана Дарья Шаповалова выиграла на конкурсе красоты, который проводился среди самых красивых студенток России. Девушку признали победительницей и вручили призовой брильянт под крики и аплодисменты, пишет ВК-паблик "Российская студенческая весна".

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

Дарья родилась в Самаре, но в "Красе студенчества России" защищала честь Татарстана, потому что приехала в Казань учиться. Но, где бы девушка ни была, — она всегда принимала участие в различных конкурсах красоты, заработав себе 18 титулов.

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

В этому году она также стала "мисс университет", в 2019-м — Miss World Russian Beauty Samara и отправилась в Индию на Miss Glam World, где получила звания "вторая вице-королева красоты", "мисс талант" и "мисс фитнес". Всю свою жизнь Дарья сформировала вокруг конкурсов красоты — девушка тщательно следит за внешностью, изучая в Сети новые виды тренировок и набираясь мотивации у популярных тренеров.

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

Хотя с фигурой у модели никаких проблем нет — в школьные годы она профессионально занималась художественной гимнастикой, и этот талант она теперь нередко использует на конкурсах в качестве преимущества. А ещё сейчас она преподаёт стретчинг и учит девушек садиться на шпагат.

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

Во всём её поддерживает мама, которую Дарья не устаёт благодарить после каждого конкурса: "Не хватит всех слов в мире, чтобы сказать спасибо моей маме, которая делает всё для того, чтобы у меня было всё в этой жизни".

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

Фото © Instagram / daria_shapovalova_98

Модель старается принять участие во всех университетских мероприятиях. Она даже вела репортаж со студенческой регаты и выступала в местной команде КВН. Как обычная девушка, Дарья любит посмеяться над шутками в Сети, посмотреть интересные фильмы или послушать русский рэп.

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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