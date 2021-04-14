66-летняя пенсионерка из России снялась для иностранного бренда, сделав возраст своей изюминкой
Валентина Ясень в который раз смогла доказать зарубежной фешен-индустрии, что славянские женщины прекрасны в любом возрасте.
66-летняя модель из Санкт-Петербурга снова громко заявила о себе на весь мир, снявшись для рекламы южнокорейского бренда оптики. На фото Валентина Ясень предстала в синем наряде и с уложенными назад волосами. Естественную красоту старушки не стали подчёркивать косметикой, чтобы необычные очки смотрелись на ней органичнее.
Фото © Instagram / gentlemonster
Пользователи Сети были очарованы Валентиной, осыпая её восторженными комментариями, что было вполне ожидаемо. 66-летняя бабушка уже несколько лет профессионально занимается моделингом, причём так успешно, что её зовут на показы и съёмки по всему миру. Старушка то и дело мелькает на обложках модных журналов (например Harper's Bazaar) или становится лицом косметических брендов. Так, сотрудничество с L’Oreal Paris поставило Валентину в один ряд с такими звёздами, как Ирина Шейк, Дженнифер Лопес и Светлана Ходченкова.
Но в жизни Валентина совсем не похожа на те образы роковых красоток, которые она примеряет для фотосессий. Старушка ведёт довольно скромный образ жизни, не любит шумиху и стесняется, если её узнают на улицах и просят сделать селфи. А на главный вопрос — как же бабушке удалось сохранить свежесть и идеальную фигуру — у модели ответа нет.
Да, спрашивают, но сказать нечего — я просто в папин род, там все сухопарые, длинные. Вот на велосипеде ездить люблю, но это не для физкультуры — просто очень нравится кататься по городу, разглядывать фасады домов
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