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"Роскосмос" передал США последнюю партию двигателей РД-180

Созданные в середине 90-х годов прошлого века, эти двигатели стали неотъемлемой частью американских ракет-носителей Atlas III и Atlas V. На замену им пришли двигатели BE-4 — разработка компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.

16 апреля 2021, 11:45
<p>Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре Маршалла (США).</p><p>Фото ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%94-180#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RD-180_test_firing.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> NASA </a></p>

Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре Маршалла (США).

Фото © NASA

Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключённого контракта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Роскосмоса". Контракт был заключён больше 20 лет назад, и за это время НПО "Энергомаш" поставило Штатам 122 указанных двигателя, предназначенных в том числе для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

В США назвали технологическим чудом российские ракетные двигатели РД-180

В США назвали технологическим чудом российские ракетные двигатели РД-180

Напомним, что РД-180 — российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла с дожиганием окислительного генераторного газа после турбины, оснащён двумя камерами сгорания и двумя соплами. В США называли их технологическим чудом, но летом прошлого года американская компания United Launch Alliance получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, который призван заменить российские РД-180.

Осколок империи. Основатель Amazon "убил" российские двигатели для ракет

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Ранее Лайф рассказывал, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин возмутился поздравлением Госдепартамента США с Днём космонавтики, который вновь "забыл" упомянуть первого человека в космосе — Юрия Гагарина. В прошлом году глава "Роскосмоса" также указал Госдепартаменту на его оплошность и подчеркнул, что "попытки затереть русский след в мировой истории лишат памяти не нас, а тех заокеанских пакостников, кто это делает". В апреле 2020-го на сообщения внешнеполитического ведомства отреагировал и МИД РФ. Дипломаты отметили, что их американские коллеги используют "подлый приём эпохи постправды" и занимаются распространением дезинформации.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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