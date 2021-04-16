"Роскосмос" передал США последнюю партию двигателей РД-180

Россия передала США последнюю партию ракетных двигателей РД-180 в рамках ранее заключённого контракта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Роскосмоса". Контракт был заключён больше 20 лет назад, и за это время НПО "Энергомаш" поставило Штатам 122 указанных двигателя, предназначенных в том числе для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.