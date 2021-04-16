"Не о чем говорить": В центре Гамалеи усомнились, что коронавирус лечится иссык-кульским корнем
Учёные настаивают, что эффективность лечения тем или иным средством должна быть подтверждена клиническими испытаниями. Только не говорите об этом Александру Лукашенко — известному поклоннику народной медицины.
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Сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал заявление властей Киргизии об эффективности иссык-кульского корня против ковида. По мнению профессора, к методам лечения такого рода стоит относиться скептически, однако если это не приносит вреда и не усугубляет течение болезни, запретов нет — пусть экспериментируют.
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"У нас сколько угодно есть средств, которые можно применять. Если у врачей есть надежда, что может помогать, то пусть испытают. Пока не испытано, не о чем говорить", — приводит слова вирусолога телеканал "360".
К слову, иссык-кульский корень, по мнению властей Киргизии, способен вылечить не только коронавирус, но и онкологию. Однако его воздействие на организм может быть очень опасным, вплоть до летального исхода. Дело в том, что все части растения относятся к ядовитым алкалоидам. При отравлении этим веществом происходят необратимые изменения в работе сердца и органов дыхания.
Напомним, что ещё один поклонник народной медицины — президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он утверждал, что от коронавируса помогают ледовая арена, трактор, дым костра, козы, баня, водка и даже сыр. Правда, в результате всё-таки поручил белорусским учёным создать вакцину от ковида, да не абы какую, а самую лучшую.
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